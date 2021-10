T20 World Cup: विराट कोहली ने टीम में दिए बदलाव के संकेत, कहा- शार्दुल ठाकुर हमारी योजनाओं में शामिल

दुबई. विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले बड़े संकेत दिए हैं. टीम इंडिया (Team India) को टूर्नामेंट के (T20 World Cup 2021) अपने दूसरे मुकाबले में रविवार को न्यूजीलैंड से भिड़ना है. हालांकि टीम टूर्नामेंट में कभी भी न्यूजीलैंड को (India vs New Zealand) नहीं हरा सकी है. शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को टीम में शामिल करने के सवाल पर उन्हाेंने कहा कि वे हमेशा हमारी योजनाओं में शामिल रहे हैं. वे एक शानदार खिलाड़ी हैं. टीम इंडिया को पहले मैच में पाकिस्तान से (India vs Pakistan) हार मिली थी. न्यूजीलैंड की टीम भी अपना पहला मैच हार चुकी है.