नई दिल्‍ली. भारत का टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में सेमीफाइनल का सपना टूट गया. न्‍यूजीलैंड ने अफगानिस्‍तान (New Zealand vs Afghanistan) पर जैसे ही जीत दर्ज की, अफगान टीम के साथ साथ भारत का भी सपना टूट गया. दरअसल भारत को शुरुआती दो मैच में पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) और न्‍यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद टीम इंडिया ने अफगानिस्‍तान और स्‍कॉटलैंड पर जीत दर्ज की, मगर उसके सेमीफाइनल की उम्‍मीद न्‍यूजीलैंड बनाम अफगानिस्‍तान मैच पर टिक गई.

अगर अफगानिस्‍तान न्‍यूजीलैंड को हरा देता तो भारतीय टीम नामीबिया को मात देकर अंकों के मामले में न्‍यूजीलैंड, अफगानिस्‍तान के बराबर पहुंच जाती और नेट रन रेट के आधार पर टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती.

भारतीय फैंस भी अफगानिस्‍तान की जीत की दुआ कर रहे थे, मगर कीवी टीम ने अफगानिस्‍तान के साथ साथ भारतीयों का भी दिल तोड़ दिया. इस मैच के दौरान पाकिस्‍तान क्रिकेट वेबसाइट ने भारतीय फैंस का मजाक उड़ाया, मगर भारत के पूर्व दिग्‍गज घरेलू क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने पाकिस्‍तान क्रिकेट को मुंहतोड़ जवाब देने में थोड़ी सी भी देरी नहीं की.

दरअसल न्‍यूजीलैंड बनाम पाकिस्‍तान मैच के दौरान पाकिस्‍तान क्रिकेट ने ट्वीट किया कि भारतीय फैंस, कैसा महसूस कर रहो. वसीम जाफर ने इसका मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्‍होंने लिखा कि 12 से 1 के बीच में भारी लंच किया था.

अभी भी पेट भरा हुआ लग रहा है. दरअसल वर्ल्‍ड कप में भारत ने पाकिस्‍तान को 12 बार हराया. अब जाकर वर्ल्‍ड कप के इतिहास में पाकिस्‍तानी टीम भारत पर जीत हासिल कर पाई. जाफर जा जवाब देखकर फैंस ने भी मजेदार कमेंट दिया. एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्‍तान क्रिकेट ने गलत पंगा ले लिया.