'The King Is Back'- पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने खेली 'विराट' पारी, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली. दिवाली से एक दिन पूर्व टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के मैच ने करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कनों को बढ़ाए रखा. पूरे मैच के दौरान भारतीय प्रशंसक दिल को थामे बैठे रहे. भारत के लगातार विकेट गिरने के बाद टीम संकट में थी. हालांकि पूर्व कप्तान विराट कोहली की पारी ने टीम को संकट से निकालकर मैच जिता दिया. भारत-पाकिस्तान के हाईवोल्टेज मैच ने पूरे हिंदुस्तान की सांसें थोड़े पल के लिए रोक दी थीं.

हालांकि मैच के अंतिम ओवर में पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाद बहुत ही ज्यादा दबाव में नजर आएं. हालांकि इस दौरान उन्होंने दिनेश कार्तिक को आउट कर मैच को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया. लेकिन अगली ही गेंद उन्होंने वाइड फेंक दी, जिससे भारत-पाकिस्तान का स्कोर बराबरी पर आ गया और कार्तिक के बाद बल्लेबाजी करने आए आर. अश्विन ने फिल्डर के ऊपर से गेंद को मारकर भारत को अहम जीत दिलाई. वहीं सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर फैंस ने तमाम तरह के ट्वीट और मीम शेयर किये.

सोशल मीडिया पर किसी ने विराट कोहली की पारी के बाद The King Is Back बताया है तो वहीं किसी ने उन्हें GOAT (Greatest Of All Time) बताया है.