IND vs ENG: लॉर्ड्स में आज ही के दिन टीम इंडिया ने किया था सरेंडर, एंडरसन ने बरपाया कहर

On This Day In Cricket: भारत और इंग्लैंड के बीच 2018 में हुआ लॉर्ड्स टेस्ट आज ही के दिन खत्म हुआ था. भारत यह मुकाबला पारी के अंतर से हारा था. इस मैच में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा था. (AFP)