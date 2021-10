नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) के 20वें मैच में इंग्‍लैंड ने बांग्‍लादेश (England vs Bangladesh) को 8 विकेट से मात दी. बांग्‍लादेश ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 124 रन का लक्ष्‍य दिया था, जिसे इंग्‍लैंड ने 14.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. वहीं नामीबिया ने स्‍कॉटलैंड को 4 से हराकर सुपर 12 में अपने अभियान का विजयी आगाज किया. स्‍कॉटलैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 109 रन का लक्ष्‍य दिया, जिसे नामीबिया ने 5 गेंद पहले 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया.टीम इंडिया (Team India) के लिए दुबई से बड़ी और राहत देने वाली खबर आ रही है. ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने फिर से गेंदबाजी शुरू कर दी है. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के पहले मैच में टीम को पाकिस्तान से हार मिली थी. टीम को अब 31 अक्टूबर को अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) से भिड़ना है. यह मैच दोनों टीम के लिए अहम रहने वाला है.