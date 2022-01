विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर BCCI ने किया रिएक्ट, जानें क्या कहा

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी से अपना इस्तीफा दे दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज (India vs South Africa) में मिली हार के बाद विराट कोहली ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक लंबा पोस्ट शेयर कर टेस्ट कप्तान का पद (Virat Kohli steps down as Test captain) छोड़ दिया है. उन्होंने 2014 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से यह पद संभाला था. विराट के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी सोशल मीडिया के जरिये ही अपना रिएक्शन दिया है.

विराट कोहली के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए बीसीसीआई ने लिखा, ”बीसीसीआई टीम इंडिया के कप्तान को बधाई देता है. उनके प्रशंसनीय नेतृत्व गुणों के लिए जो टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले गए. उन्होंने 68 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और 40 जीत के साथ सबसे सफल कप्तान रहे हैं.”

विराट कोहली ने टेस्ट कप्तान का पद छोड़ते हुए अपने लंबे पोस्ट में लिखा, ”टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए हर दिन 7 साल की कड़ी मेहनत और अथक लगन रही है. मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और वहां कुछ भी नहीं छोड़ा है. हर चीज को किसी न किसी स्तर पर रुकना पड़ता है और मेरे लिए भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में, यह अब है.” उन्होंने आगे लिखा, ”यात्रा में कई उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन प्रयास या विश्वास की कमी कभी नहीं रही. मैं हमेशा अपने हर काम में अपना 120 प्रतिशत देने में विश्वास रखता हूं, और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे पता है कि यह करना सही नहीं है. मेरे दिल में पूर्ण स्पष्टता है और मैं मेरी टीम के प्रति बेईमान नहीं हो सकता.”

रवि शास्त्री को कहा शुक्रिया

विराट कोहली ने आगे अपनी पोस्ट में बीसीसीआई, रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी का शुक्रिया भी अदा किया. उन्होंने लिखा, ”मैं बीसीसीआई को इतने लंबे समय तक अपने देश का नेतृत्व करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम के उन सभी साथियों को, जिन्होंने पहले दिन से टीम के लिए मेरे साथ थे और किसी भी स्थिति में कभी हार नहीं मानी. आप लोगों ने इस सफर को यादगार और खूबसूरत बना दिया है. रवि भाई और समर्थक समूह के लिए, जो इस वाहन के पीछे इंजन थे जो हमें लगातार टेस्ट क्रिकेट में ऊपर की ओर ले जाते हैं. आप सभी ने इस सोच को सच करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है.”

विराट ने धोनी को कहा- बिग थैंक्यू

विराट कोहली ने अंत में महेंद्र सिंह धोनी को स्पेशल धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, ”अंत में एमएस धोनी को एक बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने एक कप्तान के रूप में मुझ पर विश्वास किया और मुझे एक सक्षम व्यक्ति के रूप में पाया, जो भारतीय क्रिकेट को आगे ले जा सकता था.”