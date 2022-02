टीम इंडिया से मिली शर्मनाक हार के बाद बैग पैक कर तड़के स्वदेश रवाना हुई पोलार्ड एंड कंपनी, देखें VIDEO

West Indies depart India after the final T20: भारतीय क्रिकेट टीम ने मेहमान वेस्टइंडीज को सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 17 रन से हराया. इस जीत के साथ टीम इंडिया आईसीसी टी20 रैंकिंग (ICC T20 Rankings) में पहले नंबर पर पहुंच गई है. भारत को अब श्रीलंका (India vs Sri Lanka) की मेजबानी करनी है जबकि विंडीज की टीम अब इंग्लैंड (West Indies vs England) से घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगी.