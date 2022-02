VIDEO: पाकिस्तानी स्पिनर्स की काट तलाशने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने शुरू की अनोखी प्रैक्टिस, वॉर्न भी हुए कायल

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान (Australia Tour Of Pakistan) का दौरा करने वाली है. इस दौरे पर मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 टेस्ट, 3 वनडे और एक टी20 मुकाबला खेलेगी. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 4 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा. इस दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. लाबुशेन ने डेब्यू के बाद से तीनों फॉर्मेट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है. 27 वर्षीय यह बल्लेबाज इस समय अपने घर में अनोखे तरीके से पाकिस्तान दौरे की तैयारी कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

विदेशी खिलाड़ी एशियाई पिचों पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा से जूझते रहे हैं. मार्नस लाबुशेन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अभ्यास बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने अपने घर के पीछे रबड़ मैट से पिच तैयार किया है. पिच पर एल्यूमीनियम की प्लेट चिपकाकर वह बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. वीडियो में लाबुशेन बताते हैं कि उपमहाद्वीप में गेंद ज्यादा घूमती है, फिर स्किड भी होती है. मुझे लगता है कि यदि गेंद एल्यूमीनियम से टकराती है तो वह स्किड होगी, और यह रबड़ के बीच में गिरने से घूमेगी. ऐसे में बतौर बल्लेबाज मैं यहां सेट होने की कोशिश कर रहा हूं कि इन परिस्थितियों में मुझे कैसे खेलना है.

Playing around with recreating spinning conditions in the backyard 🏏 pic.twitter.com/votnKELwCH

लाबुशेन के इस वीडियो को देख उनके हमवतन दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने भी तारीफ की है. वॉर्न ने वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘ यह कमाल का है! ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए चोटिल माइकल नेसर की जगह मार्क स्टेकेटी को टीम में शामिल किया है. नेसर की मांसपेशियों में खिंचाव है. उनके पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले ठीक होने की उम्मीद नहीं है. नेशर एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे.

लाबुशेन का सामना इन स्पिनर्स से होगा

मार्नस लाबुशेन को पाकिस्तानी दौरे पर यासिर शाह, शादाब खान, इमाद वसीम और उस्मान कादिर जैसे स्पिनर्स का सामना करना पड़ेगा. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू करने वाले लाबुशेन ने 23 टेस्ट मैचों में 56 से ज्यादा की औसत से कुल 2220 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशततक शामिल हैं.