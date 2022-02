Ranji Trophy 2021-22: यश धुल का 'डबल' धमाल, डेब्यू मैच की दोनों पारियों में ठोकी सेंचुरी, हासिल की बड़ी उपलब्धि

Yash Dhull score century in each innings on debut: यश धुल की कप्तानी में हाल में भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. यश पहली बार बतौर सलामी बल्लेबाज उतरे थे. 19 साल के दिल्ली के इस युवा बल्लेबाज ने सीनियर स्तर पर अपने पहले ही मैच में शानदार बल्लेबाजी कर फिर से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है.