National Games 2022: 36वें नेशनल गेम्स का शुभारंभ, पीएम बोले- जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 36वें राष्ट्रीय खेलों (36th National Games) का आगाज करते हुए कहा कि दुनिया में सम्मान पाने का खेलों में सफलता से सीधा जुड़ाव होता है. मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रंगारंग कार्यक्रम के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वैश्विक खेलों में ऐसे देशों के खिलाड़ी अधिक पदक जीतते हैं.

पीएम ने इस समारोह में पहले स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी को वर्चुअल लॉन्च किया. पीएम ने इस कार्यक्रम में जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का नारा दिया. इस मौके पर दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा भी मौजूद थे.

पीएम ने कहा, ‘राष्ट्रीय खेलों का मंच युवाओं के लिए नया लांचिंग पैड का काम करेगा. खिलाड़ियों की जीत देश की पहचान और देश की छवि को कई गुना बेहतर बना देती है. आठ साल पहले तक भारत के खिलाड़ी सौ से भी कम अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेते थे लेकिन अब 300 से भी ज्यादा स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं. कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया और हमने खेलभावना के साथ खेल के लिए काम किया. खेल हमारी विरासत और विकास यात्रा का जरिया रहे हैं और अब देश के प्रयास और उत्साह केवल एक खेल तक सीमित नहीं हैं.’

पीएम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि आज हमारे युवा नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पहली बार भारतीय युवाओं ने रिकॉर्ड मेडल जीते. उद्घाटन समारोह से पहले कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी.

Honorable Prime Minister Shri @narendramodi applauding the people of Gujarat for coming together in hosting #NationalGames2022 👏👏 pic.twitter.com/lMocb3GA73

उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी सहित गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी, भारतीय ओलंपिक संघ के सचिव राजीव मेहता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे.

7000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं

गुजरात के विभिन्न शहरों में 12 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा. इसमें 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 7000 से ज्यादा खिलाड़ी, 15000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं.