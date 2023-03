भारत में कैसे देखें WrestleMania 39 के मैच? जानें Roman Reigns और Lesnar की टक्कर किससे? देखें शेड्यूल

नई दिल्ली: रेसलमेनिया 39 (WrestleMania39) की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं. फैंस WWE के सबसे चहेते इवेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे. 2 दिन के इवेंट में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार के बीच महामुकबले देखने को मिलेंगे. कैलिफोर्निया के सोफी स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह इवेंट 2 और 3 अप्रैल को लाइव देखा जा सकेगा. आइए इससे जुड़ी हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे.

भारत में कैसे देखें Live?

हर बड़े इवेंट की तरह रेसलमेनिया भी भारत में लाइव देखा जा सकेगा. रेसलमेनिया का पहला शो 2 अप्रैल को आएगा. वहीं दूसरे दिन का शो 3 अप्रैल को देखा जा सकेगा. अगर आप हिंदी भाषा में यह सभी मुकाबले देखना चाहते हैं, तो आप सोनी टेन 3/सोनी टेन 3 एचडी पर लाइव देख सकते हैं. वही अंग्रेजी में देखने के लिए आपको सोनी टेन 1/सोनी टेन 1एचडी पर जाना होगा. इसके अलावा सभी मैचों का मजा सोनी लिव और जियो सिनेमा ऐप पर भी उठा सकते हैं. भारतीय समयानुसार आप भारत में सभी मुकाबले सुबह 5:30 बजे से लाइव देख सकेंगे.

इन सुपरस्टार्स के बीच होगी भिड़त:

बता दें कि रेसेलमेनिया 39 में कई दिग्गज सुपरस्टार के बीच मुकाबले देखने को मिलेंगे. अंडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कोडी रोड्स और रोमन रेंज आमने-सामने होंगे. वही यूएस चैंपियनशिप मैच के लिए ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना एक दूसरे से भिड़ेंगे. WWE के 2 जायंट्स ओमोज और ब्रॉक लेसनर भी आपस में भिड़ेंगे.

अन्य मुकाबले:

*शार्लेट फ्लेयर vs रिया रिप्ली (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप मैच)*बियांका ब्लेयर vs ओस्का (Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच)*सैथ रॉलिंस vs लोगन पॉल*बेकी लिंच, लीटा और ट्रिश स्ट्रेटस vs डैमेज कंट्रोल*ऐज vs फिन बैलर (Hell in a Cell)*शीमस vs गुंथर vs ड्रयू मैकइंटायर (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन)* री मिस्टेरियो vs डोमिनिक मिस्टेरियो* द उसो vs केविन ओवंस और सैमी जेन (टैग टीम चैंपियनशिप)