नई दिल्‍ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बतौर कप्तान शानदार आगाज किया है. टीम इंडिया (Team India) ने तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से हरा दिया. इस तरह से टीम ने सीरीज पर (India vs New Zealand T20 Series) 3-0 से कब्जा कर लिया है. वेस्टइंडीज की टीम 2 टेस्ट की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर गई है. दोनों देशों के बीच गॉल में सीरीज के पहले टेस्ट (Sri Lanka vs West Indies 1st Test) की शुरुआत हुई. लेकिन पहले ही दिन मैदान पर बड़ा हादसा हो गया. वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू कर रहे जेरेमी सोलोजानो (Jeremy Solozano Injured) फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए. इसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. यह घटना मैच के 24वें ओवर में घटी.