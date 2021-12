नई दिल्‍ली. भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो पाया. सोमवार को बारिश के कारण एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका. सुबह से ही बारिश हो रही थी. अब मैच में सिर्फ तीन दिन का खेल बचा है. ऐसे में टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को झटका लगा है. टीम कभी भी साउथ अफ्रीका में (IND vs SA) में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है. पहले दिन टीम ने 3 विकेट पर 272 रन का अच्छा स्कोर बना लिया था. भारत की अंडर-19 टीम ने एशिया कप (Under-19 Asia Cup) के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. टीम ने लीग राउंड के एक रोमांचक मुकाबले में (India vs Afghanistan) अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया. यह टीम की तीन मैचों में दूसरी जीत है. दूसरी ओर पाकिस्तान (Pakistan) ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की. उसने यूएई (UAE) को एक नजदीकी मुकाबले में 21 रन से हराया.