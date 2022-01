Pro Kabaddi League 9 January Live Updates : पुणे के पास बढ़त बरकरार, बंगाल टीम कर रही वापसी की कोशिश

Pro Kabaddi League 2021- 9 January Live Score and Updates: प्रो कबड्डी लीग में आज यानी रविवार 9 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. दिन का पहला मुकाबला पुणेरी पलटन और बंगाल वॉरियर्स (Puneri Paltan vs Bengal Warriors) के बीच जारी है. इसके बाद दूसरा मुकाबला रात साढ़े 8 बजे से यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls vs UP Yoddha) के बीच होगा.