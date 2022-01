Pro Kabaddi League 18 Jan Live Updates: दिल्ली और पटना की रोचक भिड़ंत जारी, सिर्फ 2 अंक का अंतर

Pro Kabaddi League 2021- 18 January Live Score and Updates : प्रो-कबड्डी लीग में आज मंगलवार को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. पहला मुकाबला दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स (Dabang Delhi vs Patna Pirates) के बीच होगा. दूसरे मुकाबले में गुजरात जाएंट्स और यू मुंबा (Gujarat Giants vs U Mumba) आमने-सामने होंगे.