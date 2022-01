Pro Kabaddi League 2021 12 Jan Live Updates : हाफ टाइम के बाद यूपी के पास 1 अंक की बढ़त, हरियाणा पिछड़ा

Pro Kabaddi League 2021- 12 January Live Score and Updates: प्रो कबड्डी लीग में बुधवार 12 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाएंगे. दिन के पहले मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धा (Haryana steelers vs UP Yoddha) भिड़ेंगे. दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली और बेंगुलरु बुल्स (Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls) के बीच खेला जाएगा.