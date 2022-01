Pro Kabaddi League 2021 13 Jan Live Updates : बंगाल वॉरियर्स ने तमिल थलाइवाज को दी मात, सीजन की चौथी जीत

Pro Kabaddi League 2021- 13 January Live Score and Updates : प्रो कबड्डी लीग में 13 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. दिन का पहला मुकाबला तमिल थलाइवाज और बंगाल वॉरियर्स (Tamil Thalaivas vs Bengal Warriors) के बीच खेला गया. बंगाल ने 37-28 से थलाइवाज को हराया और सीजन की चौथी जीत दर्ज की. फिलहाल यू मुंबा और पुणेरी पलटन (U Mumba vs Puneri Paltan) के बीच मुकाबला खेला जा रहा है.