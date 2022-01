Pro Kabaddi League 2021 10 Jan Live Updates : तमिल थलाइवाज ने हरियाणा स्टीलर्स को रौंदा, टॉप-4 में बनाई जगह

Pro Kabaddi League 2021 - 10 January Live Score and Updates: प्रो कबड्डी लीग में आज यानी सोमवार को 2 मुकाबले खेले जाने हैं. दिन का पहला मुकाबला तमिल थलाइवाज और हरियाणा स्टीलर्स (Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers) के बीच हुआ. थलाइवाज ने हरियाणा को 45-26 से हराकर टॉप-4 में जगह बना ली. जयपुर पिंक पैंथर्स और टेबल टॉपर दबंग दिल्ली (Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi KC) के बीच मुकाबला जारी है.