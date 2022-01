कभी खेत में करते थे गेंदबाजी की प्रैक्टिस, एक हफ्ते में बदल गई रवि बिश्नोई की जिंदगी

Who is Ravi Bishnoi: जोधपुर के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) का सिलेक्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज (IND vs WI Series 2022) के लिए टीम इंडिया में हुआ है. अंडर -19 विश्व कप 2020 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सभी को प्रभावित किया. भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए रवि बिश्नोई ने काफी संघर्ष किया.