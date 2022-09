VIDEO: सेरेना विलियम्स ने नम आंखों से टेनिस को कहा अलविदा, करियर में जीते 23 ग्रैंड स्लैम खिताब

Serena Williams loses to Ajla Tomljanovic in US Open farewell: महान टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स ने टेनिस को अलविदा कह दिया है. अपने आखिरी मुकाबले में सेरेना को अजला टॉमलजानोविच के हाथों हार मिली. सेरेना ने अपने 27 साल के लंबे टेनिस करियर में सिंगल्स में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है.











