Pro Kabaddi League 2021 Day 32 Live Updates: पहले हाफ तक पुणेरी पलटन के पास 1 अंक की बढ़त, स्कोर: बेंगलुरु बुल्स 15-16 पुणेरी पलटन

Pro Kabaddi League 2021 LIVE UPDATES: प्रो कबड्डी लीग (PKL-8) का आठवां सीजन दो साल के इंतजार के बाद 22 दिसंबर से बेंगलुरु में शुरू हो गया. प्रो कबड्डी लीग (Pro kabaddi League 2021) के 8वें सीजन में शनिवार को तीन मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्‍स बनाम पुणेरी पलटन (Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan) के बीच खेला जाएगा. दिन के दूसरे मुकाबले में यू मुंबा के सामने तेलुगू टाइटंस (U Mumba vs Telugu Titans) की चुनौती होगी, जबकि तीसरे और आखिरी मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स और तमिल थलाइवाज (Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas) आमने सामने होंगे.

बेंगलुरु बुल्‍स 40 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है. बुल्‍स ने 12 मैचों में 7 में जीत हासिल की, जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा. वहीं एक मुकाबला टाई रहा. पुणेरी पलटन 22 अंकों के साथ 12 टीमों में 11वें स्‍थान पर है. यू मुंबा 31 अंकों के साथ 9वें स्‍थान पर है. जबकि तेलुगू टाइंटस 17 अंकों के साथ 12वें स्‍थान पर है. टाइटंस 11 में से 1 में ही जीत हासिल कर पाई. जयपुर पिंक पैंथर्स 32 अंकों के साथ 7वें स्‍थान पर है. वहीं तमिल 31 अंकों के साथ 8वें स्‍थान पर है.

पीकेएल-8 में 22 जनवरी को कितने मैच हैं?

पीकेएल-8 सीजन में आज के मुकाबले कितने बजे खेले जाएंगे?

आज 2 मुकाबले हैं. पहला मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा. दूसरा मैच रात 8.30 खेला जाएगा.तीसरा मुकाबला रात 9.30 बजे खेला जाएगा

पीकेएल-8 के मुकाबलों का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने भारत में प्रीमियर टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए है.

पीकेएल-8 सीजन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

आप डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर फैंस लाइव एक्शन देख सकते हैं.

टीमें इस प्रकार हैं:

बेंगलुरु बुल्स: पवन कुमार सेहरावत, बंटी, डोंग जियोन ली, अबोलफजल मघसोदलौ महली, चंद्रन रंजीत, जीबी मोरे, दीपक नरवाल, अमित श्योरण, सौरभ नंदल, मोहित सेहरावत, जियाउर रहमान, महेंद्र सिंह, मयूर जगन्नाथ कदम, विकास, अंकित.

पुणेरी पलटन: पवन कुमार कादियान, हादी ताजिक, बालासाहेब शाहजी जाधव, पंकज मोहिते, संकेत सावंत, गोविंद गुर्जर, मोहित गोयल, विक्टर ओनयांगो ओबिएरो, विशाल भारद्वाज, बलदेव सिंह, राहुल चौधरी, नितिन तोमर, ई सुभाष, सोमबीर, कर्मवीर विश्वास एस, अविनेश नादराजन, सौरव कुमार.

यू मुंबा: फजल अतरचली, अजिंक्य रोहिदास कापरे, रिंकू, अजित वी कुमार, मोहसेन मघसौदलू जाफरी, हरेंद्र कुमार, अभिषेक सिंह, नवनीत, सुनील सिद्धगवली, जशनदीप सिंह, राहुल राणा, अजीत, आशीष कुमार सांगवान, पंकज.

तेलुगु टाइटन्स: राकेश गौड़ा, रजनीश, अंकित बेनीवाल, सिद्धार्थ देसाई, ह्यूंसु पार्क, रोहित कुमार, जी. राजू, अमित चौहान, मनीष, आकाश चौधरी, आकाश दत्तू अरसुल, प्रिंस, अबे टेटसुरो, सुरेंद्र सिंह, संदीप, ऋतुराज शिवाजी कोरवी, आदर्श टी, सी अरुण.

जयपुर पिंक पैंथर्स: अर्जुन देशवाल, दीपक निवास हुड्डा, संदीप कुमार ढुल, नवीन, धर्मराज चेरालाथन, अमित हुड्डा, अमीर हुसैन मोहम्मदमलेकी, मोहम्मद अमीन नसराती, अमित शॉल कुमार, अमित नागर, अशोक विशाल, नितिन रावल, सचिन नरवाल, पवन टीआर, सुशील गुलिया, इलावरसन ए.

तमिल थलाइवाज: मंजीत, पीओ सुरजीत सिंह, के. प्रपंजन, अतुल एमएस, अजिंक्य अशोक पवार, सौरभ तानाजी पाटिल, हिमांशु, एम. अभिषेक, सागर, भवानी राजपूत, मोहम्मद तुहिन तारफदर, अनवर शहीद बाबा, साहिल, सागर बी. कृष्णा, संथापनसेल्वम.