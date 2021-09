15 हज़ार रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, जानें कैसे घर बैठे आप भी बन सकते हैं विजेता

Amazon App Quiz September 12, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं.

(ये भी पढ़ें- बेहद सस्ता मिल रहा है Samsung का 6000mAh बैटरी वाला बजट स्मार्टफोन, मिलेगा Infinity V-कट डिस्प्ले )

आज के क्विज के विजेता का नाम 9 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 15,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which is India’s first numberless card for teenagers?जवाब 1: FamPay.

सवाल 2: 13-year-old Momiji Nishiya, Japan’s youngest Olympic gold medal winner, plays which sport?जवाब 2: Skateboarding.

(ये भी पढ़ें- ज़रूरी बात! कहीं 1 नवंबर से आपके फोन में भी तो नहीं बंद हो रहा है WhatsApp, यहां देखें लिस्ट)

सवाल 3: Which woman became the first Black female athlete to appear on the cover of the Sports Illustrated Swimsuit edition?जवाब 3: Naomi Osaka.

सवाल 4: Identify the world’s largest tree-dwelling mammal.जवाब 4: Orang-utan.

सवाल 5: These kind of blocks are used in what form of art?जवाब 5: Batik.