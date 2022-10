Nothing Ear (Stick) की सेल का हुआ खुलासा, 26 अक्टूबर की लॉन्चिंग से पहले कई फीचर लीक

नथिंग अपने यूनीक डिज़ाइन वाले गैजेट्स को लेकर काफी चर्चा में रहता है, और अब कंपनी ग्लोबली अपने दूसरे ऑडियो प्रोडक्ट Nothing Ear (Stick) को लॉन्च करने के लिए तैयार है. कंपनी इसे 26 अक्टूबर को पेश करेगी. कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि इसे ग्राहक फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से खरीद सकेंगे. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल पर रखी जाएगी. कंपनी ने इसकी टैगलाइन ‘Made not to be felt’ रखी है, जिसका मतलब साफ लग रहा है कि ये काफी हल्का और सॉफ्ट हो सकता है.

कंपनी द्वारा शेयर की फोटो में देखा जाए तो इस नथिंग ईयर स्टिक को व्हाइट, रेड कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा. बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इसका भी डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा. इसके अलावा कंपनी ने ये भी कंफर्म किया है कि इसका केस सिलेंडर के शेप में होगा, जिससे जेब में रखने में काफी आसानी हो जाएगी. नथिंग ने बताया है की इस दोनों ईयरबड का वज़न 4.4gm है.

इसे लेकर काफी दिन से नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं. पहले आई कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि नथिंग ईयर (स्टिक) में Bluetooth v5.2 सपोर्ट दिया जाएगा. इसके अलावा इस ईयरबड में IP54 रेटिंग और AI सपोर्ट बेस मिलेगा.

कितनी हो सकती है कीमत

आखिर में कीमत की बात करें तो नथिंग ईयरबड्स (स्टिक) की कीमत की तो इसे 5,999 रुपये से कम कीमत में पेश किया जा सकता है. बता दें कि इससे पहले कंपनी ने नथिंग ईयर (1) को इतने ही कीमत में पेश किया था.

इस बात से कुछ रिपोर्ट में ये सामने आ रहा है कि कंपनी इस ईयरबड्स में से वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर और एक्टिव नॉइस कैंसेलेशन हटा देगी. डिज़ाइन को देखा जाए तो ये काफी हद तक नथिंग ईयर (1) से से मिलता जुलता है. हालांकि हो सकता है इसमें बाद में अंतर पाया जाए.