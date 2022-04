Oppo K10 Pro की खास जानकारी लीक, मिल सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट

ओप्पो (Oppo) ने हाल ही में भारत में K10 स्मार्टफोन लॉन्च किया था और अब ये इसका सक्सेसर लाने पर काम कर रहा है. एक नया लीक सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि Oppo K10 Pro पर काम किया जा रहा है और ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट के साथ आ सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि ओप्पो K10 प्रो मिड-रेंज फोन होगा. लेकिन हो सकता है कि ओप्पो इस फोन को भारत में पहले लॉन्च न करे. लीक से पता चलता है कि ओप्पो K10 प्रो पहले चीन में आ सकता है, लेकिन लॉन्च की तारीख स्पष्ट नहीं है. स्पेसिफिकेशंस से पता चलता है कि ये कंपनी का अगला मिड-रेंज फोन होगा.

क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 एंड्रॉइड फोन के लिए पिछले साल का फ्लैगशिप चिपसेट था और भले ही ये एक साल से थोड़ा ज्यादा पुराना हो, फिर भी ये अभी भी सबसे तेज प्रोसेसर में से एक है. इसका मतलब ये है कि ओप्पो K10 प्रो कम कीमत में फास्ट परफॉर्मेंस, लगभग फ्लैगशिप लेवल की पेशकश करेगा.

Oppo K10 में कई खासियत

ओप्पो K10 में 6.59-इंच का फुल-एचडी + (2412×1080 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और ऊपर-बाईं ओर होल-पंच कटआउट दिया गया है. ये फोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ColorOS 11.1 out of the box पर काम करता है.

Oppo K10 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 SoC है जिसे 8GB और 128GB तक स्टोरेज के साथ पेश किया गया है. फोन रैम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जो आइडव स्टोरेज का इस्तेमाल करके रैम क्षमता को 5GB तक बढ़ा देता है.