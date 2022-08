Amazon App के ज़रिए आज 15 अगस्त पर जीत सकते हैं 500 रुपये, ये है आसान तरीका

अमेज़न App Quiz August 15, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 16 अगस्त जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- Jio का धमाकेदार प्लान! एक बार रिचार्ज करा कर पूरे साल पाएं फ्री कॉलिंग, एक्सट्रा 75GB डेटा)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 Amazon Pay Balance.

सवाल 1 – Which country has decided to quit the International Space Station after 2024?जवाब – Russia.

सवाल 2 – Who clocked the second fastest time in history in the women’s 200m , on her way to winning World Championship gold in 2022?जवाब – Shericka Jackson.

सवाल 3 – Good Luck Jerry’ is a movie released in July 2022, starring which actress in the lead role?जवाब – Janhvi Kapoor.

(ये भी पढ़ें- Android फोन पर बड़ा खतरा; वॉट्सऐप, यूट्यूब जैसी ऐप्स में छुप रहा है ये वायरस! ऐसे रहें सेफ)

Telegram ऐप से किसी भी फोटो का Background हटा सकते हैं आगे देखें…

सवाल 4 – Which of these is the name of an astronomical body that appears every 76 years?जवाब – Halley’s comet.

सवाल 5 – In which state of India is this UNESCO World Heritage Site located?जवाब – Assam.