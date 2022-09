Amazon पर मिल रहा है ₹1,000 जीतने का मौका, बस देना होगा 5 आसान सवालों का जवाब

नई दिल्ली. आप आज अमेजन क्विज (Amazon Quiz) में हिस्सा लेकर 1,000 रुपये जीत सकते हैं. दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर डेली क्विज होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकते है. क्विज को खेलने के आपको अमेजन के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप को डाउनलोड करने बाद आप लॉगिन करना होगा. लॉगिन होने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स पर आधारित होती है क्विज

इस क्विज में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 5 सवाल होते हैं. इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज के दौरान पूछे गए हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. हम यहां आज के क्विज के 5 सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और अमेजन पे बैलेंस के रूप में 1,000 रुपये जीतिए.

ये भी पढ़ें- भारत सरकार ने एजेंट की नियुक्ति के लिए कभी संपर्क नहीं किया: व्हिसलब्लोअर के आरोपों पर ट्विटर ने कहा

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

सवाल 1: Logistics technology platform Shiprocket has recently become India’s 106th Unicorn. It is backed by which of these companies?जवाब- Zomato

सवाल 2: Who recently beat Stefanos Tsitsipas in the final to win the Cincinnati Open?जवाब- Borna Coric

सवाल 3: A recent movie directed by Mangesh Hadawale and starring the likes of Gajraj Rao and Rajpal Yadav is titled what?जवाब- Thai Massage

सवाल 4: This picture is taken inside the complex of which famous French palace?जवाब- Palace of Versailles

सवाल 5: The creator of the series, from which these characters are taken, was born in which country?जवाब- Belgium