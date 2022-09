2,500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon, देने होंगे 5 आसान सवालों के जवाब

अमेज़न App Quiz September 24, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 2,500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 25 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 2,500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1 – Who was named the Player of the Tournament in the recently concluded Asia Cup 2022?जवाब 1- Wanindu Hasaranga.

सवाल 2 – The upcoming movie ‘Babli Bouncer’ about a female bouncer, starring Tamannaah Bhatia, is directed by whom?जवाब 2- Madhur Bhandarkar.

सवाल 3 – A day is celebrated in India on September 14 to highlight the significance of which language?जवाब – Hindi.

सवाल 4 – This famous citadel is found in which city?जवाब 4- Cairo.

सवाल 5 – This famous pagoda is located in which country?जवाब 5- Myanmar.