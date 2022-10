Amazon App के ज़रिए घर बैठे जीत सकते हैं 1,250 रुपये, यहां जानें आसान तरीका

अमेज़न App Quiz October 8, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1,250 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 9 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- iPhone 13 पर पहली बार इतनी बंपर छूट, Flipkart Dussehra सेल में है शानदार मौका)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1250 रुपये Amazon Pay Balance

सवाल 1 – Who recently won his 89th career title, beating Marin Cilic in the final at Tel Aviv?जवाब 1 – Novak Djokovic.

सवाल 2 – What character was played by Emma Corin in the series ‘The Crown’?जवाब 2 – Lady Diana.

सवाल 3 – In the Swachh Survekshan awards, which city has been ranked the cleanest in India for the sixth consecutive time?जवाब 3 – Indore.

(ये भी पढ़ें- 7 हज़ार रुपये सस्ते में घर ला सकते हैं नया iPhone 14 Plus, भारत में शुरू हुई सेल)

सवाल 4 – This is a famous ‘garden’ located in which city?जवाब 4- Chandigarh.

इस ट्रिक से YouTube Video के बीच नहीं दिखेंगी Ads आगे देखें…

सवाल 5 – This is the flag of which country?जवाब 5 – Luxembourg.