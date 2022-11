Amazon ऐप क्विज़ हुआ लाइव! घर बैठे आसानी से जीत सकते हैं 1250 रुपये, जानें तरीका

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz November 16, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1,250 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 17 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1,250 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1. Who is now UK’s first Indian first lady?जवाब 1: Akshata Murty.

सवाल 2. Rihanna made her long-awaited return to solo music with “Lift Me Up” for which film?जवाब 2: Black Panther: Wakanda Forever.

सवाल 3. Karthik Meiyappan from which country took the first hat-trick of the T20 World Cup 2022?जवाब: UAE.

सवाल 4. This structure was built by which dynasty of Roman Emperor?जवाब 4: Flavian dynasty.

सवाल 5. This temple in Hampi is built in devotion to which God?जवाब 5: Shiva.