Amazon पर एक छोटा काम करके जीत सकते है 5 हज़ार रुपये! जानें कैसे बन सकते हैं आप विजेता

Amazon App Quiz August 10, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 11 अगस्त को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which European Country Changed Its Name To Avoid Confusion With A Province In Greece?जवाब 1: (B) North Macedonia.

सवाल 2: Drag Reduction System Or DRS Is A Very Useful Tool Used In Which Of The Following Sports?जवाब 2: (C) F1.

सवाल 3: China And Which Country Have Agreed To Build A International Lunar Research Station, Possibly On The Moon’s Surface?जवाब 3: (A) Russia.

सवाल 4: Who Is The Current CEO Of The Company That First Designed This Technology?जवाब 4: (D) Timothy Cook.

सवाल 5: How Many Spokes Are On The Wheel Part Of This Flag?जवाब 5: (C) 24.