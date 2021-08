Amazon पर 15 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप भी, जानें क्या है तरीका और पूरा प्रोसेस

Amazon App Quiz August 11, 2021: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 11 अगस्त को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

अमेज़न क्विज़ में इनाम जीत सकते हैं.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 15,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Launched in 2021, the largest warship ever built for the Royal Navy of UK is named after whom?जवाब- D) Queen Elizabeth.

सवाल 2: Pulitzer Prize 2021 gave a specal citation to which young woman who took out her cellphone to record the killing of George Floyd?जवाब- B) Darnella Frazier.

सवाल 3: A recently discovered frog species found in the Andes Mountains has been named after which famous band?जवाब- A) Led Zeppelin.

सवाल 4: What was the nickname of the German fighter pilot who became famous for flying a plane like this in World War I?जवाब- B) Red Baron.

सवाल 5: This dance form originated from which country?जवाब- D) Spain.