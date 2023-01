Amazon पर जबरदस्त कॉन्टेस्ट, घर बैठे आसानी से जीत सकते हैं 2500 रुपये

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz January 16, 2023: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 2500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 17 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

ये भी पढ़ें- LED बल्ब खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, ₹50 रुपये खर्च कर बचाएं पूरे 500, ये है सिम्पल तरीका

कैसे खेलें Quiz-

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 2500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: 82°E is a modern Indian self-care brand co-founded by which Bollywood actress?जवाब 1: Deepika Padukone.

सवाल 2: For the first time in its history, the Oxford Word of the Year 2022 was chosen by which of the following?जवाब 2: The public.

ये भी पढ़ें- LPG सिलेंडर में कितनी बची है गैस, गीले कपड़े से लग जाता है पता, कमाल है ये ट्रिक

सवाल 3: Who among these scored his 30th Test century at the SCG in 2023जवाब: Steve Smith.

सवाल 4: This is a photograph taken at which of the ‘New Seven Wonders of the World’?जवाब 4: Machu Picchu.

सवाल 5: This is a view of which famous mountain in Africa?जवाब 5: Mount Kilimanjaro.