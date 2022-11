Amazon ऐप पर आज 5,000 रुपये जीतने का मौका, करना होगा ये छोटा सा काम

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz November 13, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5000 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1. Which city opened the iconic ‘Infinity Bridge’, signifying its unlimited ambitions?जवाब 1: Dubai.

सवाल 2. Merriam-Webster chose what word as ‘word of the year for 2021’?जवाब 2: Vaccine.

सवाल 3. Which country recently conferred the Order of the Druk Gyalpo, its highest civilian honour, on Prime Minister Narendra Modi?जवाब 3: Bhutan.

सवाल 4. These animated characters belong to which film series?जवाब 4: Despicable Me.

सवाल 5. Elixir, an alien enthusiast and YouTuber went viral for using this character’s iconic run to raid which military base?जवाब 5: Area 51.