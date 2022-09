Amazon ऐप पर 5 आसान सवालों के जवाब देकर घर बैठे जीत सकते हैं 5,000 रुपये, ये है तरीका

अमेज़न App Quiz September 19, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 20 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5000 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Kaduva is a Malayalam movie starring which Bollywood actor as the antagonist?जवाब 1 (A) – Vivek Oberoi.

सवाल 2: Heineken is the title sponsor of which Formula 1 Grand Prix held in the 1st week of September in 2022?जवाब 2 (D) – Dutch Grand Prix.

सवाल 3: India recently overtook which country to become the world’s 5th largest economy?जवाब 3 (B) – UK.

सवाल 4: This is the shire and Hobbiton movie set located in which country?जवाब 4 (A) – New Zealand.

सवाल 5: This is a picture from which Union Territory in India?जवाब 5 (D) – Puducherry.