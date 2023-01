Amazon ऐप दे रहा है बेहतरीन मौका, घर बैठे जीतें 1250 रुपये, काफी आसान है प्रोसेस

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz January 22, 2023: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 1250 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 23 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz-

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 1250 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which singer became the first ever to fill all top 10 spots on the Billboard Hot 100 in the same week?जवाब 1 (B) – Taylor Swift.

सवाल 2: Which is the largest country in the world?जवाब 2 (B) – Russia.

सवाल 3: Which color is formed by mixing blue and yellow?जवाब 3 (B) – Green.

सवाल 4: This is the cast of which famous TV series?जवाब 4 (A) – Friends.

सवाल 5: Name this actor, who is famous for his role in “The Big Bang Theory”जवाब 5 (B) – Jim Parsons.