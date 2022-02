Amazon App: घर बैठे 20 हज़ार रुपये जीत सकते हैं आप, जानें क्या है पूरा तरीका और नियम

Amazon App Quiz February 9, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 10 फरवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Harmanpreet Kaur and Jemimah Rodrigues are both playing for which franchise in the Women’s Big Bash League 2021?जवाब 1: Melbourne Renegades.

सवाल 2: Ben Whishaw plays which famous character in the James Bond movie ‘No Time to Die’ ?जवाब 2: Q.

सवाल 3: Born on 19th November 1828, Manikarnika married Gangadhar Rao, who was the Maharaja of which kingdom?जवाब 3: Jhansi.

सवाल 4: This is the Erasmus Bridge found in which European city?जवाब 4: Rotterdam.

सवाल 5: This is a Red Curry Noodle Soup prepared in the style of which cuisine?जवाब 5: Thai cuisine.