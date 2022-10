वीकेंड पर आज घर बैठे जीत सकते हैं 2500 रुपये, Amazon App पर है शानदार मौका

अमेज़न App Quiz October 2, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 2500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 3 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 2500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1 – Who has been awarded the 2022 UNESCO Peace Prize?

जवाब 1 – Angela Merkel.

सवाल 2 – The new Naval Ensign of India bears the seal of which emperor?

जवाब 2 – Chhatrapati Shivaji Maharaj.

सवाल 3 – Barack Obama won the best narrator Emmy for his work on which Netflix documentary series?

जवाब 3 – Our Great National Parks..

सवाल 4 – Where was the largest wave in this water sports recorded?

जवाब 4 – Portugal.

सवाल 5 – Since which Olympic games, has this sport always taken place?

जवाब 5 – 1920 Antwerp.