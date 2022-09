500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है Amazon App, मिल रहा है शानदार मौका

अमेज़न App Quiz September 21, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 22 सितंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- OMG! सिर्फ 11,499 रुपये में घर ला सकते हैं ये पॉपुलर iPhone; फ्लिपकार्ट पर है मौका)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who recently became the first Indian woman to win 2 medals at the World Wrestling Championships?

जवाब 1 (A) – Vinesh Phogat.

(ये भी पढ़े- लगातार बढ़ रहा है गेम खेलने का ट्रेंड, ये हैं 70 हज़ार रुपये से कम कीमत वाले बजट Gaming Laptops)

सवाल 2: Who played the role of scientist Mohan Bhargav in the movie ‘Brahmastra: Part One- Shiva’?

जवाब 2 (C) – Shahrukh Khan.

सवाल 3: The strategically important Kibithu military camp was named after whom recently?

जवाब 3 (B) – General Bipin Rawat.

हर SIM का कोना कटा हुआ क्यों होता है? आगे देखें…

सवाल 4: Which of these actors has NOT played the role of this superhero in movies?

जवाब 4 (D) – Matt Damon.

सवाल 5: Which is the largest natural satellite of this planet?

जवाब 5 (C) – Titania.