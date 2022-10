Amazon App पर आज 5 आसान सवालों के जवाब देकर जीत सकते हैं 500 रुपये, ये है तरीका

अमेज़न App Quiz October 11, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 12 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- Jio का बेहद सस्ता प्लान! सिर्फ 75 रुपये में महीने भर करें फ्री कॉलिंग, मिलेगा 2.5GB डेटा भी….)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 रुपये Amazon Pay Balance

सवाल 1: The 2022 U17 FIFA Women’s World Cup being held in India, features how many teams?जवाब 1: 16.

सवाल 2: The movie ‘Godfather’ starring Chiranjeevi is directed by whom?जवाब 2: Mohan Raja.

सवाल 3: The Indian navy recently signed an agreement with the navy of which country on ‘White Shipping Information Exchange’?जवाब 3: New Zealand.

(ये भी पढ़ें- iPhone 13 पर पहली बार इतनी बंपर छूट, Flipkart Dussehra सेल में है शानदार मौका)

इस ट्रिक से YouTube Video के बीच नहीं दिखेंगी Ads आगे देखें…

सवाल 4: This is a photograph of which city, also the title of a Camilla Cabello song?जवाब 4: Havana.

सवाल 5: This is a humanoid robot from which company?जवाब 5: Honda.