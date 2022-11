Amazon App क्विज़ पर आज मिल रहा है 5,000 रुपये जीतने का मौका, जानें कैसे

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz November 29, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 30 नवंबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Cochin International Airport halts flight operations twice every year to allow smooth passage for whom?जवाब 1: God Padmanabhaswamy.

सवाल 2: Which famous painting by Vermeer was recently attacked by climate activists at The Hague?जवाब 2: Girl With a Pearl Earring.

सवाल 3: A Precision Air passenger plane crashed into Lake Victoria in which country?जवाब 3: Tanzania.

सवाल 4: Where is this mosque located?जवाब 4: Indonesia.

सवाल 5: Which was the first mission to mercury?जवाब 5: Mariner 10.