Amazon App पर आसान सवालों का सही जवाब देने पर जीत सकते हैं 500 रुपये, ये है तरीका

अमेज़न App Quiz October 2, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 4 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- WhatsApp पर किसने किया है आपको Block, इस ट्रिक से चुटकियों में करें पता)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1. Which company launched the world’s first foldable PC – ThinkPad X1 Fold?जवाब 1: Lenovo.

(ये भी पढ़ें-खुशखबरी! 25 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है Apple का ये पॉपुलर iPhone, अमेज़न सेल में है ऑफर)

सवाल 2. Which state got its 2nd railway station after 100 years with the commissioning of a new facility at Shokhuvi?जवाब 2: Nagaland.

सवाल 3. The 36th edition of the National games of India took place in which state?जवाब 3: Gujarat.

गूगल न्यूज़ की भाषा कैसे बदलें आगे देखें…

सवाल 4. Which early 18th-century poet coined the name of this weight?जवाब 4: Joseph Addison.

सवाल 5. What is the largest event for this sport in the world?जवाब 5: Tour de France.