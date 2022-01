नए साल पर घर बैठे जीतें 25 हज़ार रुपये! सिर्फ Amazon ऐप पर करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon App Quiz January 1, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 25,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 2 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- पहले से भी सस्ता मिल रहा है Xiaomi का 6000mAh बैटरी वाला पावरफुल फोन, मिलेगी 6GB RAM)

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 25,000 Amazon Pay Balance.

(ये भी पढ़ें- Apple, सैमसंग से लेकर OnePlus तक, 2022 में आने के लिए तैयार है ये बेहतरीन स्मार्टफोन, देखें लिस्ट)

सवाल 1: Which former Wimbledon champion coached Novak Djokovic to the 2021 title?जवाब: Goran Ivanisevic.

सवाल 2: Which singer-actor has reportedly joined the Marvel Cinematic Universe as Eros, the brother of Thanos?जवाब: Harry Styles.

सवाल 3: Which city will be represented in the IPL by a team owned by Kolkata-based RPSG Ventures?जवाब: Lucknow.

सवाल 4: On this country’s flag, you would find the words ‘Order e progresso’. What does it mean?जवाब: Order and progress.

सवाल 5: Who was the first mascot for this fast-food franchise?जवाब: Speedee.