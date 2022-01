Amazon App पर मिल रहा है 5 हज़ार रुपये जीतने का मौका, यहां पाएं शानदार मौका

Amazon App Quiz January 10, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 11 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1- Which Canadian singer led the 2021 Superbowl halftime show?जवाब 1 : The Weeknd.

सवाल 2. Which global retail giant has ordered the setting up of Bitcoin ATMs in 200 of its stores in a bid to increase usage of crypto-currency?जवाब 2 : Walmart.

(ये भी पढ़ें- बड़ी खुशखबरी; अब हर कोई खरीद सकेगा ये पॉपुलर Apple iPhone! जानें कितनी कम हो गई कीमत)

सवाल 3. A restaurant coach mounted on rails, located at the Heritage Gully, has recently been opened by Indian Railways in which city?जवाब 3 : Mumbai.

सवाल 4. In the 2020 Summer Olympics, this was the host country. What was its position in the medal table?जवाब 4 : 3rd.

सवाल 5. Name this city, whose name features in the title of a Wes Anderson movieजवाब 5 : Budapest.