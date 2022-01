अगर आप भी घर बैठे पाना चाहते हैं 20 हज़ार रुपये, तो Amazon ऐप पर करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon App Quiz January 8, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 20,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 9 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- सस्ता मिल रहा है 5000mAh बैटरी वाला बेहतरीन एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा)

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 20,000 Amazon Pay Balance.

सवाल.1 Of which European country has Katrin Jakobsdottir been the Prime Minister since 2017?जवाब 1: Iceland.

(ये भी पढ़ें- BSNL का धांसू प्लान! एक बार रिचार्ज करें और साल भर से ज़्यादा के लिए करें फ्री कॉलिंग, मिलेगा डेटा भी)

सवाल. 2 Which famous cartoonist’s centenary was celebrated on 24th October 2021?जवाब 2: R K Laxman.

सवाल.3 What new feature released by Instagram allows users to co-author feed posts or Reels?जवाब 3: Collabs.

सवाल.4 This monument with 2,711 concrete slabs in Berlin was a memorial to which group of people was killed by the Nazis during World War II?जवाब 4: Jews.

सवाल. 5 Where is this important building?जवाब 5: Brussels.