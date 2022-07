वीकेंड पर आज 5 आसान सवालों का जवाब देकर घर बैठे जीतें 50 हज़ार रुपये, ये रहा पूरा तरीका

Amazon App Quiz July 16, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 50,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 17 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 50,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which country’s parliament elected Dimitar Kovacevski as the new prime minister in January 2022?जवाब 1 (A) – North Macedonia.

सवाल 2: UAE’s Ahmed Naser Al-Raisi recently got elected as the president of which international organisation?जवाब 2 (B) – INTERPOL.

सवाल 3: The red umbrella is a symbol for which group of people’s rights around the world?जवाब 3 (B) – Sex workers.

सवाल 4: Apart from the Chicago Bulls, this legendary basketball player also played for which NBA franchise?जवाब 4 (C) – Washington Wizards.

सवाल 5: This is the super Saiyan form of which ‘Dragon Ball Z’ character?जवाब 5 (B) – Goku.