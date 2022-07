आज घर बैठे 10 हज़ार रुपये जीत सकते हैं, Amazon ऐप पर लाइव हो गया क्विज़ कॉन्टेस्ट

Amazon App Quiz July 20, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 10,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 21 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 10,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: The Davis Cup 2021 was won by which country?जवाब 1 (C) – Russia.

सवाल 2: Which word was named Dictionary.com’s word of the year 2021?जवाब 2 (A) – Allyship.

सवाल 3: Authored by Dinyar Patel, complete the title of this book: “Naoroji: Pioneer of Indian _________”.जवाब 3 (D) – Nationalism.

सवाल 4: Who is the founder of this company, that started out as a watch brand in 1984?जवाब 4 (A) – Xerxes Desai.

सवाल 5: Physician Johann Freiherr von Mikulicz-Radecki created primitive versions of these for what in 1897?जवाब 5(B) – Surgery.