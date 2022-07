Amazon App पर आज 5 सवालों के सही जवाब देकर जीत सकते हैं 5 हज़ार रुपये, ये रहा आसान तरीका

Amazon App Quiz July 26, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 27 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

(ये भी पढ़ें- कहीं नहीं इतना सस्ता प्लान! सिर्फ 47 रुपये का रिचार्ज करा कर मिलेगी 90 दिनों की वैलिडिटी)

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे खेलें Quiz?

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Which of these companies has been named an official sponsor of the FIFA World Cup 2022?

जवाब 1 (B) – BYJU’S.

सवाल 2: The Amazon Prime series ‘The Wheel of Time’ stars which of these famous actresses in the role of Moiraine Damodred?जवाब 2 (C) – Rosamund Pike.

(ये भी पढ़ें-काम की बात! iPhone स्क्रीन से कैसे हाइड कर सकते हैं कोई भी Apps, ये है आसान तरीका)

सवाल 3: Which of these countries recently abolished the ‘golden passports’ scheme, offering citizenship in return for substantial investment?जवाब 3 (A) – Bulgaria.

सवाल 4: This view is from which European capital?जवाब 4 (D) – London.

सवाल 5: This dog breed is often nicknamed the _______ dog. Fill in the blanks with the name of a food productजवाब 5 (C) – Sausage.