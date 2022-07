आज 5 सवालों के सही जवाब देकर जीत सकते हैं 15 हज़ार रुपये, Amazon App पर है मौका

Amazon App Quiz July 27, 2022: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 15,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 28 जुलाई को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz?–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.

हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके जवाब भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 15,000 Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Who was the Man of the Match in the 5th Test between India and England at Edgbaston?जवाब 1 (A) – Jony Bairstow

सवाल 2: The recently released movie ‘Major’, stars which actor in the role of Major Sandeep Unnikrishnan?जवाब 2 (B) – Adivi Sesh

सवाल 3: Which of these famous businessmen did Gautam Adani recently overtake to become the 4th richest person in the world?जवाब 3 (C) – Bill Gates

सवाल 4: The oldest restaurant belonging to this chain, still in existence was opened in which state in the USA?जवाब 4 (B) – California

सवाल 5: The largest moon of this planet is called what?जवाब 5 (D) – Titan