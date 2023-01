Amazon ऐप पर छोटा सा काम करके जीत सकते हैं 5 हज़ार रुपये, मिलेगा बड़ा फायदा, आसान है तरीका

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz January 31, 2023: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 5,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 1 फरवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz-

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 5,000 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: The standard unit of measurement for energy is ____.जवाब 1: Joule.

सवाल 2: What is 7 times 8?जवाब 2: 56.

सवाल 3: Robert Lewandowski, who scooped the 2021 Best FIFA Men’s Player award, belongs to which country?जवाब 3: Poland.

सवाल 4: In which country is this famous monument located?जवाब 4: Brazil.

सवाल 5: The ceilings of this building were painted by which artist?जवाब 5: Michelangelo.