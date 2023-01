लूट मची है! Amazon ऐप पर मिनटों में जीत सकते हैं 500 रुपये, मुश्किल नहीं है तरीका

नई दिल्ली. अमेज़न App Quiz January 9, 2023: ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न (Amazon) पर डेली ऐप क्विज़ (Daily App Quiz) का नया एडिशन शुरू हो गया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon आज अपने Quiz में अमेज़न पे बैलेंस (Amazon Pay Balance) पर 500 रुपये जीतने का मौका दे रहा है. ये क्विज़ अमेज़न के मोबाइल ऐप पर मौजूद है. जानकारी के लिए बता दें कि ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता रहता है. क्विज़ में सामान्य ज्ञान (GK) और करंट अफेयर्स के पांच सवाल होते हैं.

इस तरह के ढेर सारे इनाम जीतने के लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही सवाल देना होते हैं. क्विज़ के दौरान पूछे गए हर सवाल में चार ऑप्शन दिए जाते हैं. आज के क्विज के विजेता का नाम 9 जनवरी को घोषित किया जाएगा. उसे लकी ड्रा (lucky draw) के ज़रिए चुना जाएगा.

कैसे खेलें Quiz-

–अगर आपके फोन में Amazon App नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा.

–डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा.

–इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें. जहां सबसे नीचे आपको ‘Amazon Quiz’ का बैनर मिलेगा.हम यहां आज के क्विज के पांच सवालों और साथ ही उनके सवाल भी आपको बता रहे हैं. इसलिए जाइए खेलिए और जीतिए 500 रुपये Amazon Pay Balance.

सवाल 1: Basketball star Brittney Griner was freed in a prisoner exchange with Russia for which convicted arms dealer?जवाब 1: Viktor Bout.

सवाल 2: The international airport serving Lucknow is named after which former Prime Minister?जवाब 2: Chaudhary Charan Singh.

सवाल 3: In the movie ‘Ponniyin Selvan- 1’ what is the name of the character played by Aishwarya Rai?जवाब 3: Nandini.

सवाल 4: In the movie ‘Black Adam’ who makes a cameo, playing this character?जवाब 4: Henry Cavill.

सवाल 5: This breed of cat originated in which European country?जवाब 5: Great Britain.